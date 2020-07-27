أحمد عيد عبدالملك يعلن توليه المهمة الفنية لنادي النجوم

أعلن أحمد عبد عبدالملك، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، توليه المهمة الفنية لنادي النجوم.

قال اللاعب الدولي المعتزل عبر حسابه على موقع التواصل تويتر "الحمد الله خطوة جديدة تولي تدريب نادي النجوم مديرًا فنيًا.. دعواتكم".

على صعيد آخر كان اللاعب أكد في وقت سابق تعرضه لحملة يقودها أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا بأنه لم يقصد مطلقًا الإساءة لشهداء النادي الأهلي، على خلفية تغريدة سابقة له عبر تويتر.

وأضاف: "السكرين شووت المنشور عبر حسابي على تويتر عبارة عن خريطة لبعض المحافظات، منها بورسعيد والإسماعيلية ومنطقة القناة كلها، لأن الأهلي لا يلعب هناك، البعض تفهم موضوع بورسعيد بشكل خاطئ، وهناك من يريد اصطياد الأخطاء لي، وهناك شخص رفعت ضده دعوى قضائية بسبب ذلك على السوشيال ميديا" .



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