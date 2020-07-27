عبر وجيه عبدالحكيم مهاجم الفري الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن سعادته باشادة الجهاز الفنى بقيادة الفرنسي ديديه جوميز والجماهير بعد تألقه خلال ودية مصر المقاصة أمس الأحد.
وسجل عبد الحكيم هدف وصنع أخر فى انتصار الدراويش علىالفريق الفيومى بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جميعت بينهما على ملعب إسماعيلية وديًا .
وأضاف عبدالحكيم :" نستعد بكل قوة لاستئناف مسابقة الدورى المصرى ، نتطلع لتحسين ترتيبنا بالجدولواسعاد جماهيرنا التى دائما ما تسعى لتحفيزنا على تحقيق الأفضل".
واستكمل حديثه :" سلسلة الوديات تعد تجارب مفيدة ،نستهدف من خلالها استعادة لياقتنا البدنية بعد التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا ".
وأتم قائلا:" نتمنى أن يحالفنا التوفيق في حصد لقب كأس البطولة العربية واعادة اسم الفريق عاليا فى الوطن العربى ".
كانت هذه تفاصيل خبر وجيه عبدالحكيم: أتمنى أن يحالفني الحظ مع الإسماعيلي للتويج بالبطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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