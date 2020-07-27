رياضة | تردد قناة الزمالك الناقلة للمباريات الودية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تردد قناة الزمالك الناقلة للمباريات الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعد قناة الزمالك، المنبر الإعلامي الأول للفريق الأبيض خلال الوقت الحالي، في ظل الجماهيرية الكبيرة للقلعة البيضاء داخل مصر وخارجها.

وتستحوذ القناة على اهتمام مشجع نادي الزمالك، حيث تقوم بنقل أحداث نادي الزمالك اليومية لحظة بلحظة.

كما تزخر القناة بالعديد من البرامج الحوارية والتحليلية الهامة، فضلاً عن نقل العديد من المباريات التاريخية للفريق، والتي فاز خلالها بالعديد من الألقاب.

وتقوم القناة خلال الفترة الحالية، بنقل بعض المباريات الودية الاستعدادية للفريق، تمهيداً لعودة النشاط الكروي.

وإليكم تردد قناة الزمالك على القمر الصناعي نايل سات:-

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التردد: 11449

الإستقبال: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطاً: 5/6.

ومن الجدير بالذكر، أن نادي الزمالك سيتأنف مشوار الدوري المصري، بمواجهة المصري البورسعيدي، يوم 6 أغسطس القادم.