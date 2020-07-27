رياضة | نيوكاسل يستهدف ضم ميسي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نيوكاسل يستهدف ضم ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الصندوق السيادي السعودي بات قريبًا من الاستحواذ على نيوكاسل في الفترة المقبلة.

ونقلت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية عن مصادر من تقارير صحفية سعودية أن الصفقة تمت وبات نيوكاسل مملوكا لملاك سعوديين وسيتم الإعلان قريبا عن الصفقة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن نيوكاسل يسعى للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني بعد حسم الصفقة، حيث أنه الهدف والحلم الأول للإدارة الجديدة.

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وأفادت الصحيفة البريطانية بأن إدارة نيوكاسل الجديدة تنوي شراء عدد من نجوم الدوري الإسباني ولكن البداية ستكون بالتعاقد مع ميسي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تكلفة انتقال ملكية نيوكاسل من رجل الأعمال البريطاني مايك آشلي إلى الصندوق السيادي السعودي قد تصل إلى 300 مليون جنيه إسترليني.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن صفقة استحواذ الصندوق السيادي السعودي على نيوكاسل ستؤدي لتجديد شامل في صفوفه كما ربطت العديد من التقارير نيوكاسل بالتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو كما يدرس نيوكاسل التعاقد مع ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني السابق لتوتنهام الإنجليزي السابق أو زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني الحالي.