رياضة | موعد مباراة يوفنتوس وليون في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة يوفنتوس وليون في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي يوفنتوس الإيطالي، ضيفه أوليمبيك ليون الفرنسي، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان النادي الإيطالي، قد حسم لقب الدوري لمصلحته بالأمس، بفوزه على فريق سامبدوريا بهدفين نظيفين، ليحصل على لقبه الـ36.

وسيتعين على يوفنتوس، تجاوز نتيجة لقاء الذهاب، والتي أقيمت في شهر فبراير الماضي في ملعب "جيرلان" وانتهت بهدف نظيف لفريق ليون، سجله حسام عوار.

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ومن المنتظر أن تقام المباراة مساء يوم 7 أغسطس المقبل، في ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

وسوف تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت جرينتش.

وسيواجه المتأهل من تلك المباراة، المتأهل من لقاء ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، في دور الـ8، والذي سيقام في مدينة لشبونة من لقاء واحد.