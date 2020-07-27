رياضة | كهربا يلجأ إلى "فيفا" لمقاضاة رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كهربا يلجأ إلى "فيفا" لمقاضاة رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي محمود كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقديم شكوى ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لدى لجنة القيم والأخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

جاء ذلك بعدما قام بعض المقربين من كهربا بحثه على تقديم شكوى، لتوثيق تجاوزات رئيس الزمالك ضده في الفترة الماضية بعد أن تعرض لسباب وتلميحات.

Advertisements

يشار إلى أن ذلك نفس الطريق الذى اتخذه التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق، والذي قام بالتوجه للجنة القيم والأخلاق وتوثيق تجاوزات رئيس الزمالك ضده.

وكان كهربا قد رحل عن صفوف الزمالك في الموسم الماضي إلى صفوف ديبورتيفو أفيس البرتغالي، ثم فسخ تعاقده معه وانتقل إلى الأهلي في يناير الماضي.

وانتقل كهربا للأهلي بعقد يمتد لمدة 4 سنوات ونصف في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر، وهو ما تسبب في ثورة غضب داخل إدارة الزمالك.