رياضة | الخطيب يتدخل ويحسم مصير مروان محسن في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الخطيب يتدخل ويحسم مصير مروان محسن في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

مصير مروان محسن في الأهلي

تحدثت مصادر صحفية، عن قرار سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، بشأن ملف تجديد مروان محسن مهاجم الفريق.

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وأوضحت المصادر أن سيد عبدالحفيظ أحال لرئيس النادي محمود الخطيب لحسمه بشكل نهائي، بعد الخلافات في وجهات النظر حول التجديد مع اللاعب مؤخراً.

من جانبه طلب مروان محسن زيادة كبيرة في عقده للتجديد لفترة جديدة، حيث يرى أن عقده الحالي لا يليق بكونه مهاجم الأهلي ومنتخب مصر.

مروان محسن طلب الحصول على ما لا يقل عن 5 ملايين جنيه في السنة، لتعويضه عن الفترة الأخيرة التي ظلم فيها مادياً، حسب وصفه.