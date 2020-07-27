رياضة | اتحاد الكرة يلغي احتفالية بطل الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يلغي احتفالية بطل الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت مصادر صحفية، على قرار مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، بعدم إقامة احتفالية بطل الدوري في أحد الفنادق، والاكتفاء بتسليم الدرع داخل الملعب في المباراة الأخيرة بالمسابقة، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر.

احتفالية بطل الدوري المصري

من جانبه اقترح أحد أعضاء اللجنة الخماسية، أن يتسلم بطل الدوري الدرع داخل الملعب، على أن يتم توفير المبالغ الكبيرة التي يتم صرفها في الفندق الذي يشهد الحفل.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي هو الأوفر حظًا في التتويج بالمسابقة المحلية بالموسم الحالي، خصوصًا في ظل تصدره لجدول الترتيب برصيد 49 نقطة، بينما يأتي المقاولون في المركز الثاني برصيد 33 نقطة.