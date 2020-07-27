شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تتفق مع حسام البدرى على إلغاء معسكر المنتخب فى أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني علي الغاء معسكر الفراعنة في شهر اكتوبر المقبل ، سواء في حالة إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" أنه سيتضمن مباراة ودية أو في حالة اقامة مباريات دوري أبطال أفريقيا المتبقية في الفترة من 25 سبتمبر حتي 10 اكتوبر المقبلين ما يعني إلغاء معسكر المنتخب بقرار من الاتحاد الأفريقي -كاف- في هذه الحالة ، علي أن يتم إقامة مباريات الدوري في هذه الفترة بعيدا عن الاهلي والزمالك والكونفدرالية .

وعلق مصدر مسئول في اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على ما إذا كان يواجه الاتحاد أزمة في وضع جدول الدوري، بسبب المواعيد المقترحة لنصف نهائي ونهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية، وقال المصدر أن اللجنة الخماسية علي علم بالمواعيد المقترحة من جانب لجنة الأندية بالكاف من فترة وهي في النهاية غير رسمية، وفي كل الأحوال فإن اتحاد الكرة على علم بأن الكاف سيقيم المباريات المتبقية على 3 أسابيع.

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ويواجه الوداد المغربى نظيره الأهلى فى مباراة نصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها خلال شهر سبتمبر المقبل، ويلعب الزمالك، مع نظيره فريق الرجاء المغربى، في المواجهة الثانية من دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف المصدر : "إذا تم اعتماد هذه المواعيد فاتحاد الكرة لديه خطة واضحة بما يتوافق مع مصلحة الأندية المصرية المشاركة في البطولتين، سواء الأهلي والزمالك في دوري الأبطال، او بيراميدز في الكونفيدرالية".