شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دوري اليد أكتوبر المقبل.. و«عبدالسلام» مديرًا فنيًا لمنتخب 2002 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، انطلاق الموسم الجديد من دوري المحترفين شهر أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة، الأحد، في مقر الاتحاد بحضور أمين الصندوق الكابتن مؤمن صفا، وأعضاء مجلس الإدارة.

ووافق المجلس على عمل مسحة طبية للمنتخب الأول 5 أغسطس المقبل، قبل انطلاق معسكره المغلق استعدادا للمونديال.

ويفاضل الاتحاد بين مدينتي الغردقة وشرم الشيخ لإقامة معسكره المغلق استعدادا للمونديال.

وقرر المجلس تعيين الكابتن محمد عبدالسلام، مدرب سبورتنج ومنتخب المغرب السابق، مديرا فنيًا لمنتخب 2002، ويعاونه الكابتن أحمد رمضان.

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