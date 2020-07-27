شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تستعجل الشركة الراعية لإرسال 900 طاقم للحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعجلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة الشركة الراعية للمنتخبات الوطنية لأرسال 900 طاقم يتم توزيعها علي 300 حكما قبل استئناف مباريات الدوري يوم 6 اغسطس المقبل ، بناء علي الاتفاق الاخير الذي تم بين اللجنة الخماسية والشركة الراعية للملابس .

وقرر اتحاد الكرة إستئناف بطولة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل بمباراة المصري و الزمالك المؤجلة.

كشف مسئولو لجنة لحكام باتحاد الكرة أن هناك 44 حكما حصلوا على رخصة حكم الـvar ومساعد var خلال الفترة الماضية استعداداً لاستئناف بطولة الدورى الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل، والتى تبدأ بمباراة الزمالك والمصرى.

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وتبحث لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد إمكانية زيادة عدد رخص حكام الـvar بالتنسيق مع مسئولى الاتحاد الدولى خلال الفترة المقبلة استعداداً للموسم الجديد.

فى سياق متصل، أعلن وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن الجبلاية تسلمت 10 أطقم سماعات حديثة للحكام استعدادًا لاستخدامها فى إدارة مباريات الدورى الممتاز، مضيفًا أن السماعات على أعلى مستوى وسوف يتم استخدامها فى مباريات الدورى القادمة بعد شكاوى الحكام من السماعات القديمة والتشويش أثناء المباريات، لذا تم استقدام السماعات الجديدة لاستخدامها مع عودة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل.