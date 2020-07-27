شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستعجل الراعية لإرسال 900 طاقم للحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعجلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة الشركة الراعية للمنتخبات الوطنية لأرسال 900 طاقم يتم توزيعها علي 300 حكم قبل استئناف مباريات الدوري يوم 6 أغسطس المقبل، بناء على الاتفاق الأخير الذي تم بين اللجنة الخماسية والشركة الراعية للملابس.

وقرر اتحاد الكرة استئناف بطولة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل بمباراة المصري والزمالك المؤجلة.

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كشف مسئولو لجنة لحكام باتحاد الكرة عن أن هناك 44 حكمًا حصلوا على رخصة حكم الـvar ومساعد var خلال الفترة الماضية استعدادًا لاستئناف بطولة الدورى الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل، والتى تبدأ بمباراة الزمالك والمصرى.

وتبحث لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد إمكانية زيادة عدد رخص حكام الـvar بالتنسيق مع مسئولى الاتحاد الدولى خلال الفترة المقبلة استعداداً للموسم الجديد.

فى سياق متصل، أعلن وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن الجبلاية تسلمت 10 أطقم سماعات حديثة للحكام استعدادًا لاستخدامها فى إدارة مباريات الدورى الممتاز، مضيفًا أن السماعات على أعلى مستوى وسوف يتم استخدامها فى مباريات الدورى القادمة بعد شكاوى الحكام من السماعات القديمة والتشويش أثناء المباريات، لذا تم استقدام السماعات الجديدة لاستخدامها مع عودة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل.