رياضة | تعرف على تردد قناة النادي الاهلي الجديد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على تردد قناة النادي الاهلي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد قناة النادي الأهلي لافتتحها بثوبها الجديد مساء اليوم الاثنين في الساعة 2 ظهرا، وذلك بعد عمليات التطوير الشاملة التي شهدتها القناة في الفترة الأخيرة.

وجاء هذا التطوير من أجل أن تكون القناة وجهة جيدة ومميزة للنادي، وأيضاً أن تليق بأحلام وطموحات جماهير النادي الأهلي.

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وكانت قد بدأت قناة النادي الاهلي البث التجريبي يوم السبت الماضي بأغنية نادي القرن، وتملك القناة خطة جديدة وسلسلة من البرامج التي سترضي عشاق القلعة الحمراء حسب كلام المسئولين في الفترة الأخيرة.

وأعلنت إدارة قناة النادي الاهلي بأن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسوف يكون بث القناة بتقنية HD.