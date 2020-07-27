رياضة | مؤمن سليمان: هناك طفرة في صفقات الزمالك والتحكيم في مصر يحتاج وقفة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مؤمن سليمان: هناك طفرة في صفقات الزمالك والتحكيم في مصر يحتاج وقفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق لفريق الكرة بنادي الزمالك، أن ‏النادي كان يتعاقد مع لاعبين ليسوا بقيمة قميص النادي، بخلاف الوقت الحالي الذي شهد طفرة في نوعية الصفقات التي يتعاقد معهم النادي.

وقال خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:" الزمالك كان يتعاقد في السابق مع لاعبين فرز ثالث ‏قبل قدوم مرتضى منصور بسبب قلة الموارد المالية والتخبط الاداري ‏الذي أصاب النادي على مدار سنوات طويلة".‏

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وتابع:" الاّن يبرم الزمالك صفقات قوية خلال ولاية المستشار مرتضى ‏منصور على عكس ما كان يحدث في السابق".‏

وأضاف سليمان: "التحيكم في مصر يحتاج إلى اعادة نظر ووقفة من ‏المسئولين".‏

وأكمل:"في واقعة مثيرة شاهدت لاعب يضع يده على فمه ويقوم بسب ‏لاعبي المنافس والحكم كان يستمع لوابل السباب الذي كان يوجههه ‏للجميع دون اتخاذ اجراء ضده".‏