رياضة | تعرف على موعد مباراة برشلونة ونابولي فى دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد مباراة برشلونة ونابولي فى دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد عشاق كرة القدم العالمية لعودة بطولة دوري أبطال أوروبا بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا والذي تسبب في تعليق البطولة الأوروبية خلال الفترة الماضية.

ومازال يتبقي 4 مباريات ضمن لقائات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وهم برشلونة ضد نابولي وريال مدريد ضد مانشستر سيتي ويوفنتوس ضد ليون وبايرن ميونخ ضد تشيلسي.

موعد مباراة برشلونة ونابولي بدوري أبطال أوروبا

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يستضيف ملعب كامب نو مباراة قوية تجمع بين برشلونة ونابولي ضمن مباريات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الموافق الثامن من أغسطس المقبل.

وسيكون لقاء برشلونة ونابولي فى الثامن من أغسطس المقبل فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية.

ويذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.