شكرا لقرائتكم معسكر مغلق جديد للزمالك استعدادًا لمواجهة طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، معسكرًا جديدًا فى برج العرب، اليوم الإثنين، يتخلله خوض عدد من المباريات الودية، بعدما اتفق الجهاز الفنى للفريق، مع نظيره بنادى طنطا على خوض مباراة ودية غدًا الثلاثاء، ببرج العرب، على أن يخوض خلال مباراة أخرى مع طلائع الجيش الأربعاء المقبل، فى إطار لاستعداد لاستكمال منافسات النشاط الكروى، بعدما تقرر عودة الدورى الممتاز يوم 6 من أغسطس المقبل، ثم يحصل اللاعبون على راحة سلبية فى عيد الأضحى.

من المقرر، أن يعود الزمالك من أجل الانتظام فى معسكر مغلق فى برج العرب استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشر من منافسات الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم 6 أغسطس المقبل، إلى جانب لقاء الاتحاد السكندرى الذى سيقام يوم 10 من الشهر ذاته، على استاد برج العرب، وذلك بعدما تقرر استكمال منافسات الدورى الممتاز الذى توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا.

وعاد الزمالك إلى خوض تدريباته أول أمس، السبت، عقب الراحة السلبية التى حصل عليها أبناء ميت عقبة على مدار أول أمس، الجمعة، عقب نهاية معسكر برج العرب الذى استمر نحو 14 يومًا وتخلله مباراتين وديتين مع سموحة وبيراميدز حيث شهد اللقاء الأول فوز الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف، بينما خسر الأبيض لقاء بيراميدز بهدف نظيف، حيث يستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى، يوم 6 أغسطس المقبل، فى المباراة المؤجلة من بطولة الدورى الممتاز المقرر عودته بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا.