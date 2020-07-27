شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت ثالث مرة.. الطلائع يواجه المصرى البورسعيدى وديًا استعدادًا للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل اليوم الإثنين فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى مبارياته الودية مع دقات السادسة مساءً حيث يلاقى نظيره المصرى البورسعيدى على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري العام المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وتعد ودية اليوم بين الطلائع والمصرى هى الثالثة بين الفريقين حيث أقيمت مباراتين بين الفريقين انتهت الأولى بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق فيما خسر الطلائع الودية الثانية بهدف دون رد سجله كريم العراقى.

واتفق مسئولو طلائع الجيش مع نظرائهم فى الزمالك على إعادة المباراة الودية التى تم إلغاؤها الفترة الأخيرة، لاسيما بعدما أثبتت مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الطلائع سلبية كافة عناصر الفريق عقب مخالطتهم لعمرو جمال مهاجم الطلائع الذى ثبت إصابته بفيروس كورونا، واتفق مسئولو الناديين على إقامة المباراة الودية 29 يوليو الجارى فى السادسة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية.

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وأعلن يسرى عرفان المدير الإدارى لطلائع الجيش ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق سلبية مسحة كورونا الأخيرة التى خضع لها فريق الطلائع بالكامل مساء الأربعاء الماضى، للاطمئنان على صحة اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى فى معسكر برج العرب بعد ثبوت إصابة عمرو جمال مهاجم الفريق بفيروس كورونا ووجود حالات مخالطة له، وأخطر مسئولو طلائع الجيش نظراءهم فى الزمالك بإلغاء المباراة الودية التى كان مقررًا لها الخامسة عصر الأربعاء الماضى حفاظًا على سلامة الفريقين بعد إصابة عمرو جمال.

كما انضم عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع لمعسكر فريقه بعدما تلقى العزاء فى شقيقه الأكبر الذى وافته المنية صباح الثلاثاء الماضى، وخضع بسيونى لمسحة كورونا مع فريقه وجاءت سلبية أيضًا.

وغادر عمرو جمال معسكر فريقه ببرج العرب بالإسكندرية، بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا عقب ظهور نتيجة مسحة كورونا الخامسة التى أجراها الطلائع صباح الإثنين الماضى قبل وديتى المصرى البورسعيدى والزمالك والتى أكدت وجود حالة إيجابية واحدة فى صفوف الطلائع ليتم استبعاد اللاعب على الفور، وخضع الغزال للعزل المنزلى وبروتوكول العلاج الذى وضعته اللجنة الطبية بإتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان.