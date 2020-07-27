شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات فاروق جعفر.. إبراهيم سعيد: ارتكبت ركلة جزاء أمام السنغال والحكم رفض احتسابها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، إنه ارتكب ركلة جزاء صحيحة أمام السنغال في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006.

أضاف في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق على قناة «Ten»: «حكم المباراة أشار إلى ركلة جزاء ارتكتبها ضد لاعب السنغال، ثم غير قراره في نفس اللحظة، ولكنها كانت ركلة جزاء صحيحة».

تابع: «من الممكن أن يتعاطف معك الحكم في المباراة، ولكن من الصعب الجلوس معه قبل اللقاء والاتفاق معه، هذا أمر مستحيل لم يحدث على الإطلاق».

كان فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، قال إن التحكيم في أفريقيا يحمل توجهات كبيرة، حسب رغبة المسؤولين عن اللعبة في القارة خلال كل فترة محددة، مضيفًا في تصريحات على شاشة قناة الزمالك: «منتخب مصر تأهل إلى مونديال 1990 بإيطاليا بمساندة التحكيم وبمجاملات عديدة».

تابع «جعفر» قائلًا: «أتذكر في إحدى مباريات التصفيات، المنتخب المنافس سجل هدفًا وذهب لاعبوه للاحتفال بالهدف، ولكن أعلن الحكم عدم تخطي الكرة خط المرمى»، مشيرًا إلى أنه «بعض الحكام الأفارقة كانوا يدخلون غرفة خلع الملابس قبل المباريات في مصر ويسأل اللاعبين، أحسب لكم ركلة جزاء أو أطرد لاعبًا من الفريق الخصم؟ وكنت أقول له لا، وكان الأمر يحدث مع جميع الأندية المصرية».

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