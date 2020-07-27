شكرا لقرائتكم الأهلي يواصل التدريبات اليومية قبل ودية الجونة في ملعب التتش غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الكرة بالنادي الاهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش في إطار إستعداداته للأرتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً حيث يستعد المارد الأحمر لإستئناف بطولة الدوري الشهر المقبل ويختتم الفريق إستعداته اليوم لودية الجونة المقرر لها غداً في التتش والتى ستكون الثانية والأخيرة قبل إستئناف الدوري الذي تم تجميده منذ منتصف مارس الماضي بسبب "كورونا" ، ويتطلع فايلر لتجربة لاعبيه في لقاء الغد بعدما ظهروا بشكل جيد في مباراة سموحة الودية مساء الخميس الماضي والتى فاز فيها الاهلي برباعية نظيفة حملت توقيع كهربا "هدفين" ومروان محسن وأجاي.

فيما واصل مسولو الاهلي تشديد الأجراءات الإحترازية بعدما أُصيب حمدى فتحى لاعب الفريق بفيروس كورونا مؤخراً حيث تسببت واقعة حمدى فى إعلان حالة الطوارئ القصوى فى فريق الكرة على وجه الخصوص وداخل القلعة الحمراء بصفة عامة وطلب السويسرى رينيه فايلر بتشديد الإجراءات الاحترازية داخل الفريق وزيادة عمليات التعقيم فى غرفة خلع الملابس وأدوات الكرة وغيرها من الإجراءات التى تضمن سلامة الجميع فى الفريق وتمنع انتشار الفيروس داخل الفريق، كما حدث فى أندية أخرى أبرزها الإنتاج الحربى الذى تم اكتشاف 18 حالة كورونا فيه مؤخراً.

وتحدث رينيه فايلر مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والدكتور خالد محمود بشأن الإجراءات الاحترازية، وزيادة عدد المسحات الطبية للتأكد من عدم انتشار الفيروس، بجانب فرض تعليمات مُشددة على اللاعبين بعدم التهاون خارج النادى، باعتبار أن البعض بدأ يُقلل من إجراءاته الاحترازية ويتعامل مع الفيروس على أنه انتهى، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق، ولا بد من الاهتمام بعمليات التعقيم التى كان تحدث طوال الفترة الماضية حفاظاً على الصحة العامة فى الفريق، وتسببت واقعة حمدى فتحى فى إثارة حالة من القلق والرعب داخل النادى الأهلى، خاصة أنها الأولى فى الفريق وانتاب معظم لاعبى الفريق حالة من القلق والذعر خوفاً من إصابتهم بالفيروس، خاصة أنهم "مُخالطين" لحمدى فتحى وشاركوا معه فى التدريب طوال الأيام الماضية.