مؤمن سليمان: التحكيم المصري يحتاج "وقفة"‏

أبدى مؤمن سليمان، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، استيائه من منظومة التحكيم في مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف سليمان في تصريحات خاصة لزملكاوي مع أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" التحيكم في مصر يحتاج إلى اعادة نظر ووقفة من المسئولين".
وأكمل:"في واقعة مثيرة شاهدت لاعب يضع يده على
أشاد مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق للزمالك، بالموهبة الكبيرة التي يتمتع بها جناح الفريق مصطفى فتحي.
وقال سليمان خلال حلوله ضيفاً على
وواصل:" أوجه رسالة لإدارة الزمالك بضرورة علاج مصطفى فتحي بشكل صحيح، فأتذكر الاصابة التي تعرض لها خلال ولايتي للفريق".
وأنهى تصريحاته مؤكداً أنه كان يبذل مجهوداً كبيراً مع مصطفى فتحي خلال ولايته للزمالك، كون اللاعب نشأ في أندية أقل كثيراً من إسم الزمالك".
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