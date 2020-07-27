مؤمن سليمان: التحكيم المصري يحتاج "وقفة"‏

أبدى مؤمن سليمان، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، استيائه من ‏منظومة التحكيم في مصر خلال السنوات الأخيرة.‏

وأضاف سليمان في تصريحات خاصة لزملكاوي مع أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:" التحيكم في مصر يحتاج إلى اعادة نظر ووقفة من ‏المسئولين".‏

وأكمل:"في واقعة مثيرة شاهدت لاعب يضع يده على

فمه ويقوم بسب ‏لاعبي المنافس والحكم كان يستمع لوابل السباب الذي كان يوجههه ‏للجميع دون اتخاذ اجراء ضده".‏

أشاد مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق للزمالك، بالموهبة الكبيرة التي ‏يتمتع بها جناح الفريق مصطفى فتحي.‏

وقال سليمان خلال حلوله ضيفاً على

زملكاوي مع أحمد جمال على شاشة ‏قناة الزمالك:" مصطفى فتحي لاعب فذ بمهارته الكبيرة ولكنه لم يعود ‏لمستواه حتى الاّن".‏وواصل:" أوجه رسالة لإدارة الزمالك بضرورة علاج مصطفى فتحي ‏بشكل صحيح، فأتذكر الاصابة التي تعرض لها خلال ولايتي للفريق".‏وأنهى تصريحاته مؤكداً أنه كان يبذل مجهوداً كبيراً مع مصطفى فتحي ‏خلال ولايته للزمالك، كون اللاعب نشأ في أندية أقل كثيراً من إسم ‏الزمالك".‏