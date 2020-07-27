مؤمن سليمان: الزمالك كان يتعاقد مع لاعبين "فرز ثالث" قبل قدوم ‏مرتضى منصور

قال مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق لفريق الكرة بنادي الزمالك، أن ‏النادي كان يتعاقد مع لاعبين ليسوا بقيمة قميص النادي.‏

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:" الزمالك كان يتعاقد في السابق مع لاعبين فرز ثالث ‏قبل قدوم مرتضى منصور

بسبب قلة الموارد المالية والتخبط الاداري ‏الذي أصاب النادي على مدار سنوات طويلة".‏وأكمل:" الاّن يبرم الزمالك صفقات قوية خلال ولاية المستشار مرتضى ‏منصور على عكس ما كان يحدث في السابق".‏كما وجه مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق لفريق الكرة بنادي الزمالك، ‏الشكر والتحية للمستشار مرتضى منصور، على منحه فرصة تدريب ‏الفريق في موسم 2016-2017.‏وقال سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:"المدير الفني الذي يتولى تدريب الزمالك ‏إسمه يكبر دائماً لارتباطه بنادي بقيمة وحجم نادي كبير".‏وأكمل:" كنت ضمن الجهاز المعاون للمدير الفني راينر هولمان في عام ‏‏2007".‏