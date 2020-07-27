مؤمن سليمان: الزمالك كان يتعاقد مع لاعبين "فرز ثالث" قبل قدوم ‏مرتضى منصور

قال مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق لفريق الكرة بنادي الزمالك، أن النادي كان يتعاقد مع لاعبين ليسوا بقيمة قميص النادي.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" الزمالك كان يتعاقد في السابق مع لاعبين فرز ثالث قبل قدوم مرتضى منصور
وأكمل:" الاّن يبرم الزمالك صفقات قوية خلال ولاية المستشار مرتضى منصور على عكس ما كان يحدث في السابق".
كما وجه مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق لفريق الكرة بنادي الزمالك، الشكر والتحية للمستشار مرتضى منصور، على منحه فرصة تدريب الفريق في موسم 2016-2017.
وقال سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"المدير الفني الذي يتولى تدريب الزمالك إسمه يكبر دائماً لارتباطه بنادي بقيمة وحجم نادي كبير".
وأكمل:" كنت ضمن الجهاز المعاون للمدير الفني راينر هولمان في عام 2007".
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