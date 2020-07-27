رونالدو يعلق على تتويج يوفنتوس بالدوري الإيطالي

تحدث البرتغالي كرستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس، عن تتويج فريقه بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، بعد تغلبه على سامبدوريا بثنائية نظيفة في الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.

ويعد تتويج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي، هو الثاني للبرتغالي رونالدو، منذ قدومه إلى يوفنتوس في صيف 2018.

وساهم رونالدو في تتويج يوفنتوس بالدوري الإيطالي، بعد أن سجل

31 هدفا حتى الان، ليأتي في المرتبة الثانية من حيث هدافي الدوري.

وعلق رونالدو على تتويج فريقه بالدوري عبر منصته الشخصية على موقع تبادل الصور " انستجرام"، حيث كتب، " مسرور للبطولة الثانية على التوالي ومواصلة بناء تاريخ هذا النادي الرائع والرائع.

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وأضاف "هذا العنوان مخصص لجميع مشجعي يوفنتوس ، ولا سيما أولئك الذين عانوا من الوباء الذي عانوا منه وعانوا منه فجأة من خلال قلب العالم".

وأردف " لم يكن من السهل! كانت شجاعتك وموقفك وتصميمك هي القوة التي نحتاجها لمواجهة هذه المباراة النهائية الضيقة للبطولة والقتال حتى النهاية من أجل هذا اللقب الذي يخص إيطاليا كلها، عناق كبير ".

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري الايطالي برصيد 83 نقطة بفارق 7 نقاط عن انتر ميلان الذي يحل وصيفا.