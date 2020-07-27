تحدث البرتغالي كرستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس، عن تتويج فريقه بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، بعد تغلبه على سامبدوريا بثنائية نظيفة في الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.
ويعد تتويج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي، هو الثاني للبرتغالي رونالدو، منذ قدومه إلى يوفنتوس في صيف 2018.
وساهم رونالدو في تتويج يوفنتوس بالدوري الإيطالي، بعد أن سجل31 هدفا حتى الان، ليأتي في المرتبة الثانية من حيث هدافي الدوري.
وعلق رونالدو على تتويج فريقه بالدوري عبر منصته الشخصية على موقع تبادل الصور " انستجرام"، حيث كتب، " مسرور للبطولة الثانية على التوالي ومواصلة بناء تاريخ هذا النادي الرائع والرائع.
وأضاف "هذا العنوان مخصص لجميع مشجعي يوفنتوس ، ولا سيما أولئك الذين عانوا من الوباء الذي عانوا منه وعانوا منه فجأة من خلال قلب العالم".
وأردف " لم يكن من السهل! كانت شجاعتك وموقفك وتصميمك هي القوة التي نحتاجها لمواجهة هذه المباراة النهائية الضيقة للبطولة والقتال حتى النهاية من أجل هذا اللقب الذي يخص إيطاليا كلها، عناق كبير ".
ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري الايطالي برصيد 83 نقطة بفارق 7 نقاط عن انتر ميلان الذي يحل وصيفا.
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يعلق على تتويج يوفنتوس بالدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.