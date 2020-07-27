ميدو جابر: رحلت عن الأهلي بسبب “السوشيال ميديا”.. وشقيقي الزملكاوي ليس السبب في رحيلي

قال لاعب الأهلي السابق ومصر المقاصة الحالي “ميدو جابر”، أنه ذهب للإختبار في العديد من الأندية مثل الترسانة والمقاولون العرب إلا أنه فشل وبدأ حياته الكروية في السكة الحديد.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار: “انتقلت لصفوف مصر للمقاصة من الألومنيوم عن طريق وليد هويدي، ومضيت علي 100 ألف جنية حتى يتم انتقالي لصفوف المقاصة ورئيس النادي دفع المبلغ بعد تألقي”.

وأضاف: “نبيل محمود غير مركزي في الملعب من ظهير أيسر إلي جناح يمين”.

وتابع: وقعت للأهلي وأنا في الدرجة الثانية مع هيثم عرابي وعلاء عبد الصادق لكن الأمور لم تتم، واليوم في النادي الأهلي يساوي عشر سنوات في أى نادي آخر”.

وأكمل: “طلبت الرحيل من الأهلي لكن حسام البدري صمم علي بقائي مع الفريق وأفضل فتراتي كانت مع كارتيرون، ولا يوجد لاعب في الفريق الأحمر لم يواجه الإنتقادات علي السوشيال ميديا، وراضي تماماً عن فترتي في الأهلي واسم الأهلي أضاف لي الكثير”.

وحول أزمة شقيقه وهجومه الدائم على النادي الأهلي، قال ميدو: “أخي توفيق زملكاوي متعصب لكنه يحبني أكثر من أي شئ ولم يخطئ في النادي الأهلي ولم يكن سبب رحيلي عن الفريق كما يتردد”.

وأكد ميدو:”لا يوجد أزمة بيني وبين البدري، والسوشيال ميديا أفتعلت أزمة غير حقيقية بيني وبين حسام البدري، وطلبت منه الرحيل الأهلي لكن صمم علي بقائي وهذا دليل على أنه لا يوجد أي أزمات معه”.

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وأضاف:” سبب فشلي وفشل لاعبي مصر للمقاصة مع الأهلي والزمالك هو السوشيال ميديا، التي تهاجمني بشكل كبير في الفترة الماضية

وزاد:” إيهاب جلال، المدير الفني للمقاصة هو أفضل مدرب في مصر من وجهة نظره، وطلعت يوسف ساعدني كثيراً في التخلص من الضغوط بعد عودتي من الأهلي”.

وعن فرص إنضمامه لمنتخب مصر، قال: “كل لاعبي الدوري المصري تمتلك فرصة للإنضمام للمنتخب والمدير الفني المصري أفضل للمنتخب من الأجنبي”.

وأشاد ميدو بمستوى زميله أحمد الشيخ، مؤكدًا يقدم حالياً مستوي مميز مع الأهلي مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي.

وختم: “تلقيت العديد من العروض وحسام غالي طلبني للعب ضمن صفوف الجونة ولكن لا أفكر في الرحيل عن مصر للمقاصة حالياً وتركيزي فقط مع الفريق وتحسين مركزه”.

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