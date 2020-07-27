مروان محسن يطلب 9 مليون جنيه سنويا لتجديد عقده مع الأهلي

تعطلت مفاوضات تجديد عقد مهاجم فريق الأهلي “مروان محسن“، بسبب الخلاف على الراتب السنوي بين اللاعب ومجلس إدارة القلعة الحمراء.

ويتولى مدير التعاقدات بالأهلي “أمير توفيق” ملفات التجديد للاعبين، بعد سحب الملف من مدير الكرة “سيد عبدالحفيظ“، حيث قام مؤخرا بتمديد عقود عدد من اللاعبين وهم سعد الدين سمير ومحمد الشناوي.

وقال مصدر داخل الأهلي، أن إدارة النادي رصدت 7 مليون جنيه سنويا لتجديد عقد مروان محسن لمدة موسمين.

وأضاف، أن المفاوضات لم تسفر عن جديد مع تمسك اللاعب بالحصول على 9 مليون جنيه سنويا، بالإضافة إلى تمديد عقده لثلاث مواسم قادمة، بالإضافة إلى الموسم المتبقي من عقده ليصل إجمالي العقد 4 سنوات يحصل خلالها على 36 مليون جنيه بحسب مطالب وكيل أعماله.

وأوضح المصدر، أن لجنة التخطيط رفضت وضع اللاعب ضمن الفئة الأولي في الأهلي، وتمسكت بتمديد العقد لمدة موسمين فقط، براتب 7 مليون سنويا، وهو الأمر الذي أغضب مروان محسن ووكيل أعماله تامر النحاس.

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ويرى مهاجم الأهلي أنه تعرض للظلم خلال السنوات الماضية، خاصة أنه كان يحصل على راتب قليل للغاية، وأن هناك لاعبين صغار في صفوف الفريق الأحمر، كانوا يحصلون على مبالغ مالية في الموسم الواحد، أكثر منه بمراحل.

ويتبقي للاعب موسما واحدًا في عقده مع النادي الأهلي، حيث انتقل لصفوف القلعة الحمراء في موسم 2016، قادما من الإسماعيلي، مقابل 10 مليون جنيه ووقع عقدًا لمدة 5 سنوات.

وشارك مروان محسن هذا الموسم مع الأهلي في 18 مباراة رسمية، وسجل 4 أهداف، ونال بطاقة صفراء واحدة.

ولعب مروان مع الأهلي 6 مباريات في دوري أبطال إفريقيا بمعدل (395 دقيقة) واستطاع تسجيل هدف واحد، بينما لعب 11 مباراة في بطولة الدوري بمعدل 680 دقيقة، واستطاع تسجيل 3 أهداف.

وشارك مع الأهلي في مباراة واحدة كبديل في بطولة كأس مصر بمعدل 16 دقيقة، ولم يسجل أي أهداف.

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