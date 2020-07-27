مسحة جديدة لـ”حمدي فتحي” لاعب الأهلي بعد إصابته بـ “كورونا”

أجرى حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية اليوم، للاطمئنان على حالته، بعد ثبوت إيجابية العينة الأخيرة وإصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وقال مدير الكرة بالأهلي، سيد عبدالحفيظ، إن اللاعب أجري المسحة الطبية بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إجراء المسحات الطبية.
وكان الفريق قد استأنف تدريباته مساء اليوم، الأحد، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة سموحة الودية التي خاضها الفريق الجمعة، باستاد التتش، وفاز فيها الأهلي برباعية نظيفة حملت توقيع كهربا «هدفين»، وهدف لكل من أجايي ومروان محسن.
وكانت الفحوصات الطبية التي أجريت تحت إشراف اتحاد الكرة المصري، قد أثبتت إصابة حمدي فتحي بفيروس كورونا المستجد.
وخضع اللاعب لفحص طبي جديد، للتأكد من إصابته بالفيروس، حيث يخضع حاليا للعزل الطبي، وفقا للإجراءات الاحترازية.
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