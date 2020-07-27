لاتسيو يدك شباك فيرونا بخماسية وروما يضع قدما بالدوري الأوروبي

واصل لاتسيو صحوته عندما تغلب على مضيفه هيلاس فيرونا 5-1 بينها هاتريك لهدافه الدولي تشيرو إيموبيلي، فيما حافظ روما على حظوظه الأوروبية في الموسم المقبل بعد أن حقق فوزا صعبا على ضيفه فيورنتينا، امس الأحد في المرحلة 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وقلب لاتسيو تخلفه بهدف لاعب الوسط الدولي المغربي سفيان أمرابط (39 من ركلة جزاء) إلى فوز بخماسية تناوب على تسجيلها إيموبيلي (45+6 من ركلة جزاء و83 و90+4 من ركلة جزاء) رافعاً رصيده في صدارة لائحة الهدافين إلى 34 هدفاً، والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (56) والأرجنتيني خواكين كوريا (62).



وهو الفوز الثاني على التوالي لفريق سيموني إينزاغي في المراحل السبع الأخيرة ورابع فقط من أصل 10 مباريات خاضها منذ عودة الدوري، وهو استغل جيداً تعثر أتالانتا أمام مضيفه ميلان 1-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، فلحق به إلى المركز الثالث برصيد 75 نقطة مع أفضلية فارق الأهداف لأتالانتا.



في المقابل، بقي هيلاس فيرونا عاشراً برصيد 46 نقطة.



وكان هيلاس فيرونا البادئ بالتسجيل عبر أمرابط من ركلة جزاء إثر عرقلة ماتيا زاكانيي داخل المنطقة من المدافع البرازيلي فيليبي لويز (39).



وحصل لاتسيو بدوره على ركلة جزاء إثر لمسة يد للصربي داركو لازوفيتش تم التأكد منها عبر تقنية المساعدة بالفيديو "VAR" وانبرى لها إيموبيلي بنجاح مدركا التعادل (45+6).



ومنح ميلينكوفيتش-سافيتش التقدم للاتسيو من ركلة حرة مباشرة ارتطمت بظهر المهاجم ماتيو بيسينا وخدعت الحارس الصربي بوريس رادونوفيتش (56).



وأمَّن كوريا فوز لاتسيو بتسجيله الهدف الثالث بتسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة إثر تمريرة من ميلينكوفيتش-سافيتش أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس رادونوفيتش (62).



وعزز إيموبيلي تقدم لاتسيو بتسديدة رائعة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من البلجيكي جوردان لوكاكو (83)، قبل أن يختم المهرجان بهدفه الشخصي الثالث والخامس لفريقه رافعاً رصيده إلى 34 هدفاً في صدارة لائحة الهدافين.



وفي مباراة أخرى حافظ روما على حظوظه الأوروبية في الموسم المقبل بعد أن حقق فوزا صعبا على ضيفه فيورنتينا بهدفين لواحد.



وعلى ملعبه (الأوليمبيكو)، أنهى "الجيالوروسي" الـ45 دقيقة الأولى متقدما بهدف الفرنسي جوردان فيريتو في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل المدافع الصربي نيكولا ميلينكوفيتش لفيورنتينا في الدقيقة 54.



وانتظر الفريق العاصمي حتى قبل نهاية الوقت الأصلي بـ3 دقائق، قبل أن يقتنص النقاط الثلاث بهدف ثان لفيريتو وبالتخصص من ركلة جزاء أخرى.



وواصل "الذئاب" حصد الانتصارات للجولة الثانية تواليا، ليرفع الفريق رصيده إلى 64 نقطة يحافظ بها على موقعه في المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي، قبل جولتين من النهاية، بينما ظل رصيد "الفيولا" عند 34 نقطة في المرتبة الـ12.





المصدر: وكالات