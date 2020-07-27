رونالدو يقود يوفنتوس لحسم التتويج بلقب الدوري الإيطالي

عاد رونالدو إلى معانقة الشباك مجدداً ليقود البيانكونيري إلى لقب اعتاد على التتويج به مؤخراً، شاهد ملخص مباراة يوفنتوس وسامبدوريا المثيرة.



توّج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة توالياً بعد فوزه على ضيفه سامبدوريا 2-0 يوم الأحد ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة.



وحسم يوفنتوس اللقب قبل مرحلتين من النهاية بعدما رفع رصيده إلى 83 نقطة بفارق سبع نقاط عن إنتر الوصيف.



وسجّل رونالدو هدف يوفنتوس الأول في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول مترجماً تمريرة ذكية من البوسني بيانيتش المنتقل إلى برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.



وتابع البديل بيرنارديسكي تسديدة رونالدو القوية التي تصدى لها حارس سامبدوريا مضيفاً هدف تأكيد الفوز في الشوط الثاني (67).



وبات رونالدو أول لاعب يسجل 31 هدفاً مع يوفنتوس في موسم واحد ضمن الدوري الإيطالي منذ موسم 1933- 1934 حين سجّل بوريل 32 هدفاً.



ويواصل رونالدو منافسته القوية والصعبة على صدارة هدافي الدوري إذ يحتل المركز الثاني خلف مهاجم لاتسيو إيموبيلي (34)، كما بقيت حظوظه قائمة في المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي الذي لا تزال صدارته مع البولندي ليفاندوفسكي وإيموبيلي بذات الرصيد من الأهداف والنقاط.



المصدر: بي إن سبورت