رياضة | الصحف الإسبانية تسلط الضوء على تصريحات بارتوميو ونجم ريال مدريد السابق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصحف الإسبانية تسلط الضوء على تصريحات بارتوميو ونجم ريال مدريد السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الضوء على تصريحات جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة الاسباني عن الصفقات الجديدة للنادي الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بالإضافة إلى الفيلم الوثائقي لخيسي رودريجيز نجم ريال مدريد الإسباني السابق.

وعنونت صحيفة ماركا الإسبانية: "ماذا حدث خيسي؟".

وأضافت: "خيسي رودريجيز يغوص في الماضي ويتحدث في فيلم وثائقي لماركا. خيسي ينتقد نفسه على ما فات، ويُصرح: "لقد غيرت كل شيء والآن ألعب فقط".

Advertisements

وعلى جانب آخر، تصدرت تصريحات جوسب بارتوميو رئيس برشلونة صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية التي عنونت صفحتها كالتالي: "لدينا بالفعل 7 توقيعات".

وتابعت: "أعلن رئيس برشلونة أن أراوخو وريكي بويج وأنسو فاتي سيتم تصعيدهم رسميًا للفريق الأول وتحدث عن كل شيء في حوار مع الصحيفة".

وعلى صعيد متصل، تحدث بيدري نجم برشلونة في تصريحات نشرتها الصفحة الرئيسية لصحيفة سبورت الإسبانية بالعنوان التالي: "بيدري.. قلب برشلونة".

وقال بيدري في تصريحات نشرتها سبورت الإسبانية:"أنا لست خائفا من دور الشباب مع برشلونة وسيكون أمرًا لا يُصدق أن أكون قادرًا على التطور في فريق به ريكي بويج وأنسو فاتي".

واختتم بيدري تصريحاته قائلاً:"أريد أن أصل إلى برشلونة وأبهر الجميع وسأبذل كل ما لدي للبقاء".