رياضة | جدول ترتيب الدوري الإيطالي عقب تتويج يوفنتوس باللقب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي عقب تتويج يوفنتوس باللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي يوفنتوس أن يفوز على نظيره نادي سامبدوريا بهدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي يوفنتوس إلى 83 نقطة ليستمر في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز بينما يقف رصيد نادي سامبدوريا عند 41 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفيما يلى جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز عقب مباريات اليوم الأحد كالآتي:

1-يوفنتوس 83 نقطة.

2- إنتر ميلان 76 نقطة.

3-أتلانتا 75 نقطة.

4-لاتسيو 75 نقطة.

5-روما 64 نقطة.

6-ميلان 60 نقطة.

7- نابولي 59 نقطة.

8-ساسولو 48 نقطة.

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9-بارما 46 نقطة.

10-هيلاس فيرونا 46 نقطة.

11-بولونيا 46 نقطة.

12-فيورنتينا 43 نقطة.

13-كالياري 42 نقطة.

14-أودينيزي 42 نقطة.

15-سامبدوريا 41 نقطة.

16-تورينو 39 نقطة.

17-جنوى 36 نقطة.

18-ليتشي 32 نقطة.

19-بريشيا 24 نقطة.

20-سبال 20 نقطة.