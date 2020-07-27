رياضة | مدرب الزمالك السابق يكشف سبب فشله بالقلعة البيضاء وشيكابالا هو الأفضل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب الزمالك السابق يكشف سبب فشله بالقلعة البيضاء وشيكابالا هو الأفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن لاعبي فريق النادي الأهلي كانوا أفضل من الزمالك.

وأكد أوجوستو إيناسيو في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لا أرغب في ذكر اسم معين بالأهلي ولكن جميعهم كانوا جيدين ولهم أسماء كبيرة".

وعن رحيله عن الزمالك، علق: "استعجال البطولات سر رحيلي عن الأبيض فكان مسؤولو النادي لا ينتظرون على المدرب أو اللاعبين، لذلك رحلت فورا".

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وقال البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه هناك عدد من اللاعبين المميزين.

وأكد أوجوستو إيناسيو في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "شيكابالا هو أبرز لاعبي الزمالك، وكان قائدا عظيما".

وتابع: "للأسف تجربة شيكابالا في الدوري البرتغالي لم تكلل بالنجاح وذلك أمر مؤسف".