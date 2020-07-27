رياضة | عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك بشأن صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك بشأن صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن النادي تقدم بعرض رسمي لشراء نبيل عماد "دونجا" لاعب خط وسط فريق بيراميدز من ناديه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النادي: " تقدمت بعرض رسمي لسالم الشمسي مالك بيراميدز للتعاقد مع نبيل عماد دونجا لضم اللاعب الذي اظهر تمسكه باللعب في نادي الزمالك" .

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وأضاف: "هناك مفاوضات جارية بين الناديين، لإنهاء الصفقة خلال الفترة المقبلة".

يذكر أن نادي الزمالك عرض على بيراميدز خصم 8 ملايين جنيه والتي قررت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة المصري إلزام أحمد الشناوي حارس الفريق دفعها للقلعة البيضاء، من قيمة صفقة “دونجا” لاعب وسط بيراميدز، الذي يسعى الفارس الأبيض لضمه خلال فترة انتقالات الصيف المقبلة.

ويسعي مجلس إدارة نادي الزمالك لإنهاء الصفقة بشكل سريع لعدم وجود بديل قوي لطارق حامد لاعب وسط الأبيض لعدم إقتناع باتريس كارتيرون مدرب القلعة البيضاء بمحمد حسن لاعب الفريق والذي يلعب في نفس المركز.