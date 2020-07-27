رياضة | جوارديولا : لن نتأهل على حساب ريال مدريد في تلك الحالة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جوارديولا : لن نتأهل على حساب ريال مدريد في تلك الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بأنه إذا لم يعاني لاعبو السيتي لن يتأهلوا على حساب ريال مدريد إذا لم يعانوا من الجوع في مباراة العودة بين الفريقين في الدور ثمن نهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في 7 أغسطس المقبل، حيث انتهت مواجهة الذهاب في سانتياجو برنابيو بفوز السيتزنز على الملكي بهدفين مقابل هدف.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية:" إذا لم يكن لدى اللاعبين الجوع سنواجه مشكلة ضد ريال مدريد، بمعنى أننا لن نتأهل".

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وأضاف:"إنهم يعرفون ريال مدريد ويعرفون كل ما لديهم من كفاءة في جميع المراكز".

وتابع:"لاعبو فريقي كانوا يجلسون لمشاهدة نهائيات دوري أبطال أوروبا التي كان يلعبها ريال مدريد ويعرفون هذا الفريق لذلك ليس من الضروري أن أخبرهم بشيء خاص".

وأردف قائلاً:"سنتحدث قليلا عما سنفعله في المباراة لكن لا شيء مميز مقارنة بما قمنا به في الموسم الحالي لذلك فإن التكتيكات لن تساعد على الفوز في المباراة سواء التكتيكات أو أي شيء خاص بل الطاقة الموجودة داخل كل لاعب".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً:"هذا النوع من المباريات الخاصة، توجد رغبة من كل لاعب في الفريق لمحاولة الفوز".