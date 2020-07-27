شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر: اليوم مع الأهلي يساوي 10 سنوات في أي نادٍ آخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ميدو جابر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا ومصر للمقاصة حاليًا، إنه ذهب للاختبار في العديد من الأندية مثل الترسانة والمقاولون لكنه فشل وبدأ حياته الكروية في السكة الحديد.

وأضاف «جابر»، في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «انتقلت لصفوف مصر للمقاصة من الألومنيوم عن طريق وليد هويدي، ومضيت على 100 ألف جنيه حتى يتم انتقالي لصفوف المقاصة، ورئيس النادي دفع المبلغ بعد تألقي».

تابع: «نبيل محمود غيّر مركزي في الملعب من ظهير أيسر إلى جناح يمين»، مختتمًا: «وقعت للأهلي وأنا في الدرجة الثانية مع هيثم عرابي وعلاء عبدالصادق، لكن الأمور لم تتم، واليوم في النادي الأهلي يساوي 10 سنوات في أي ناد آخر».