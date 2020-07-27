شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر: «بعض اللاعبين يفتعلون الأزمات لكسب الشهرة.. وتشبيهي بوليد سليمان شرف لي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ميدو جابر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي سابقًا ومصر للمقاصة حاليًا، إن هناك بعض اللاعبين يسعون لافتعال أزمات من أجل كسب الشهرة.

أضاف في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «هذه المشكلات والأزمات تكون غير حقيقة على الإطلاق ولكن يقومون لخلقها من أجل الشهرة».

وعن تشبيهه بوليد سليمان، قال اللاعب: «شرف أن يتم تشبيهي بالنجم الكبير وليد سليمان وتعلمت منه الكثير».

من جهة أخرى، قال «جابر» إن غياب الجماهير سبب رئيسي في خسارة البطولات للمنتخب والأندية المصرية.

وأضاف: «وجود محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي في طوكيو 2021 ضرورة لا تقبل النقاش».

وتابع: «وأحمد حجازي ومحمد الشناوي يستحقان أيضاً التواجد في طوكيو».

Advertisements