شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يطالب الاتحاد العربى بمعرفة مصير كأس محمد السادس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استفسر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان من الاتحاد العربى لكرة القدم عن مصير البطولة العربية في ظل غموض موقفها من العودة بعد جائحة كورونا ، حيث يتمسك النادى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى ، ورغم أن فريق الإسماعيلى سافر إلى المغرب لمواجهة الرجاء قبل تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى عقب تفشى فيروس كورونا، إلا أن مجلس الدراويش يرحب باستئناف منافسات البطولة فى أى مكان يحدده الاتحاد العربى، الذى سيحرص على سلامة عناصر البطولة بالطبع .

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

ويصر الاتحاد العربى لكرة القدم على عدم إلغاء النسخة الحالية من البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية"، فى ظل توقفها الحالى بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، إذ وضع الاتحاد اقتراحا جديدا لاستكمال مباريات النسخة الحالية من البطولة، فى المغرب، التى سوف تستضيف المباراة النهائية هذا العام، ذكر موقع " le360" المغربى، أن اقتراح الاتحاد العربى، يقضى بإقامة مباراة الرجاء مع الإسماعيلى، ومباراتى الثنائى السعودى الشباب والاتحاد، على ملعب "الأمير مولاى عبد الله" بالرباط، وهو نفس الملعب الذى سوف يستضيف المباراة النهائية.