شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يختتم استعداداته لمواجهة أسوان فى ثانى وديات الجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الإثنين، الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، استعداداته لمواجهة فريق أسوان وديًا، في اللقاء الذي يقام على استاد عثمان أحمد عثمان، في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات الدوري العام، المقرر عودته في السادس من أغسطس المقبل بعد فترة توقف استمرت لـ147 يومًا لتوقف النشاط الرياضي منذ مارس بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وكان المقاولون قد استضاف أسوان في أولى ودياته بالجبل الأخضر، يوم الثلاثاء الماضي، حيث تعادل الفريقان بهدف لمثله في لقاء مثير حتى الثواني الأخيرة، وكان أسوان قد تقدم بالهدف الأول قبل أن يعادل زياد طلبة ناشئ المقاولون الصاعد النتيجة لفريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

في سياق آخر، عقد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة بالنادي اجتماعًا مع الأجهزة الفنية لقطاع الناشين في حضور محمد رضوان رئيس القطاع، وأثنى المشرف على الكرة بالمجهود الكبير الذى قدمه مدربي القطاع الموسم الماضي، وأوصى المشرف على الكرة خلال الاجتماع مدربي القطاع بمواصلة المشوار بنجاح والتركيز في المهمة التى تتطلب تقديم عناصر مميزة بالإضافة لتحقيق نتائج إيجابية حتى يظل القطاع متصدر ومتقدم على العديد من القطاعات .

وأكد محمد عادل على كامل الدعم للمدربين والاجهزة الفنية وكذلك رئيس القطاع مشيرًا إلى أن الجميع في النادى يقف خلف قطاع الناشئين الذى سيظل العمود الفقرى للفريق الأول والعناصر المميزة يتم تصعيدها مباشرًا للمشاركة مع الفريق الأول أمثال الحارس محمد سيحة مواليد 2001 واللاعب زياد طلبة مهاجم 2001 واللاعب يوسف حسن مهاجم 2003 وتايسون مهاجم 2001 واللاعب محمد على 99 وفضل أباظة 99 ومحمد مصطفى مهاجم 2002 ومصطفى الشاذلى باك رايت 2002 ويوسف أبوهشيمة هاف 2003.

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ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.