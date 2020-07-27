شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: تصريحات فاروق جعفر أثرت بالسلب على الكرة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن تصريحات فاروق جعفر قد تؤثر على أجيال سابقة حصلت على بطولات أفريقيا بصعوبة وبجهد وعرق.

وقال في برنامج «البريمو» مع الإعلامي محمد فاروق على قناة «Ten»: «تصريحات فاروق جعفر أثرت بالسلب على الكرة المصرية، لأن دول شمال أفريقيا تعتبر منافسة للمنتخب والأندية بشكل كبير، ومن الممكن أن تطالب بفتح تحقيق في البطولات التي حصلت عليها سواء المنتخب أو الأندية».

وأضاف: «لا يوجد عاقل يستطيع تصديق تصريحات فاروق جعفر، وليس لها محل من الإعراب على الإطلاق».

كان فاروق جعفر قال إن التحكيم في أفريقيا يحمل توجهات كبيرة، حسب رغبة المسؤولين عن اللعبة في القارة خلال كل فترة محددة، مضيفًا في تصريحات على شاشة قناة الزمالك: «منتخب مصر تأهل إلى مونديال 1990 بإيطاليا بمساندة التحكيم وبمجاملات عديدة».

تابع «جعفر» قائلًا: «أتذكر في إحدى مباريات التصفيات، المنتخب المنافس سجل هدفًا وذهب لاعبوه للاحتفال بالهدف، ولكن أعلن الحكم عدم تخطي الكرة خط المرمى»، مشيرًا إلى أنه «بعض الحكام الأفارقة كانوا يدخلون غرفة خلع الملابس قبل المباريات في مصر ويسأل اللاعبين، أحسب لكم ركلة جزاء أو أطرد لاعبًا من الفريق الخصم؟ وكنت أقول له لا، وكان الأمر يحدث مع جميع الأندية المصرية».

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