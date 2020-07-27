شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر: «مليش في جو اللقطة والشو.. والسوشيال ميديا سبب فشلي مع الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ميدو جابر، لاعب الأهلي السابق ومصر للمقاصة الحالي، عن الأسباب الحقيقة لخلافه وأزمته مع حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي والحالي لمنتخب مصر.
وقال ميدو جابر، في تصريحات على قناة «النهار»، الأحد: «لا توجد أزمة بيني وبين البدري، والسوشيال ميديا أفتعلت أزمة غير حقيقية بيني وبينه».
وأضاف: «طلبت الرحيل من الأهلي لكن حسام البدري صمم على بقائي، وهذا دليل على أنه لا يوجد أي أزمات معه».
وأنهى تصريحاته قائلًا إن سبب فشله وفشل لاعبي مصر للمقاصة مع الأهلي هو «السوشيال ميديا» قائلاً: «مالهومش في جو اللقطة والشو».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
92,062
-
تعافي
33,831
-
وفيات
4,606
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو جابر: «مليش في جو اللقطة والشو.. والسوشيال ميديا سبب فشلي مع الأهلي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.