شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر: «مليش في جو اللقطة والشو.. والسوشيال ميديا سبب فشلي مع الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ميدو جابر، لاعب الأهلي السابق ومصر للمقاصة الحالي، عن الأسباب الحقيقة لخلافه وأزمته مع حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي والحالي لمنتخب مصر.

وقال ميدو جابر، في تصريحات على قناة «النهار»، الأحد: «لا توجد أزمة بيني وبين البدري، والسوشيال ميديا أفتعلت أزمة غير حقيقية بيني وبينه».

وأضاف: «طلبت الرحيل من الأهلي لكن حسام البدري صمم على بقائي، وهذا دليل على أنه لا يوجد أي أزمات معه».

وأنهى تصريحاته قائلًا إن سبب فشله وفشل لاعبي مصر للمقاصة مع الأهلي هو «السوشيال ميديا» قائلاً: «مالهومش في جو اللقطة والشو».