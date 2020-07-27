شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان عن مباراة «2-5» أمام الوداد: أحد اللاعبين سألني خلال اللقاء «إحنا خرجنا ولا لسه»؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق لفريق الكرة بنادي الزمالك، عن كواليس المباراة الشهيرة للأبيض أمام الوداد المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، خلال ولايته الفنية للفريق.
وقال «سليمان» في تصريحات تليفزيونية، الأحد: «فوجئت بأحد لاعبي الزمالك يسألني خلال سير المباراة بعد تسجيل الوداد هدفه الخامس (هو إحنا خرجنا كده ولا لأ)».
أضاف: «كان عليّ التدخل في هذا التوقيت بعد فقدان اللاعبين تركيزهم من خلال الدفع بستانلي وأيمن حفني، اللذان ساهما في تسجيل هدف بلوغ المباراة النهائية».
وتابع: «تدخلي فنيا وقتها بإجراء تبديلين كان بمثابة إجراء جراحة في القلب عاجلة، واللاعبون كانوا خجلين من الخسارة بخماسية، رغم الصعود لنهائي أفريقيا».
وختم قائلًا: «قلت لهم حينها: ارفعوا رؤوسكم فقد صعدتم للمنافسة على اللقب وفزتم بنتيجة 6-5 في نتيجة المباراتين».
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