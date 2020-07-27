شكرا لقرائتكم خبر عن «إيناسيو»: مستعد لتدريب الأهلي أو العودة لقيادة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، إنه مستعد لتدريب النادي الأهلي طالما كان العرض مناسبا.
وأكد إيناسيو، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»، أن «محمد صلاح وتريزيجيه فخر للاعبين المصريين».
وأضاف أنه رحل عن نادي الزمالك بسبب حدوث بعض المشاكل، معقبًا: «سعيد بتجربتي مع نادي الزمالك رغم تلك الأزمات».
وتابع: «لو الزمالك أرسل لي عرضًا مناسبًا طبعا سأكون سعيد جدا، ولكن لو مناسب»، مشيرًا إلى أنه لم يتلق عروضا من أي ناد مصري منذ رحيله عن الزمالك.
من جهة ثانية، قال إيناسيو إن «شيكابالا هو أبرز لاعبي الزمالك، وكان قائدا عظيما».
أضاف: «للأسف تجربة شيكابالا في الدوري البرتغالي لم تكلل بالنجاح، وهذا أمر مؤسف».
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