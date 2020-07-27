شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر: ارتديت رقم 27 مع الأهلي حبًا في هذا اللاعب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ميدو جابر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا ومصر للمقاصة حاليًا، أسباب ارتداؤه رقم 27 خلال تواجده في صفوف القلعة الحمراء.
وأكد ميدو جابر، في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «ارتديت رقم 27 في الأهلي حبا في محمود حسن تريزيجيه».
وقال: «هناك عدد كبير من اللاعبين يقدمون مستويات رائعة في الدوري المصري، ولكن أفضل لاعب لفت نظري في الدوري المصري هو المالي آليو ديانج، لاعب وسط الأهلي».
وأضاف: «عندما كنت لاعبًا في النادي الأهلي، كان وجود الثنائي على معلول وأحمد فتحي يشعرني بالاطمئنان».
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