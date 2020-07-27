شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر: هشجع الزمالك أمام الرجاء في دوري الأبطال.. ولو عاد بي الزمن سأختار الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ميدو جابر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا ومصر للمقاصة حاليًا، إن يتمنى وصول الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد ميدو جابر، في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «أتمني وصول الأهلي والزمالك لنهائي دوري الأبطال وسأشجع الزمالك أمام الرجاء المغربي، ولكن أتمنى فوز الأهلي بالبطولة».

وتابع قائلًا: «لو عاد بي الزمن ألف مرة سأختار النادي الأهلي، ولن أقبل التوقيع إلى أي نادي آخر».