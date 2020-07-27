شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تألقه مع «أستون فيلا».. صحيفة تكشف فرص عودة «تريزيجيه» إلى الدوري التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «فناتيك» التركية مفاجأة من العيار الثقيل حول فرص عودة محمود حسن تريزيجيه إلى الدوري التركى في الموسم المقبل، خاصة مع بقاء فريقه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، بعد تعادله مع وست هام يونايتد، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من البريميرليج.

وقالت الصحيفة إن بقاء أستون فيلا في الدوري الإنجليزي يصعب من مهمة رحيل تريزيجيه عن صفوف الفيلانز، سواء إلى جالطة سراى أو فناربخشة، المهتمان بالحصول على خدمات النجم المصرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت أن تألق تريزيجيه مع أستون فيلا، خاصة في الجولات الأخيرة من البريميرليج، سوف يجعل مسؤولى النادي الإنجليزي يتمسكون ببقائه بعد مساهمته الكبيرة في الإبقاء على الفيلانز ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لاسيما بعد أهدافه الحاسمة.