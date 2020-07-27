شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك السابق: أسامة فيصل وحسام أشرف تلقيا عروضًا برتغالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد عبدالمقصود، المدرب السابق لفريق مواليد 2001 في نادي الزمالك، عن تلقي الثنائي أسامة فيصل وحسام أشرف عروضا خلال الفترة الماضية من أندية برتغالية. وقال «عبدالمقصود» في برنامج «البريمو» مع الإعلامي محمد فاروق على قناة «Ten»: «الزمالك وقع عقود جيدة للثنائي، وأسامة يتميز بالرأسيات ومحطة جيدة للغاية داخل منطقة الجزاء ويملك شخصية، وحسام أشرف يتميز باللعب كرأس حربة وصانع ألعاب». أضاف: «أسامة فيصل وحسام أشرف هما مستقبل هجوم منتخب مصر أيضًا، لا قلق على الفريق في وجودهما، كلاهما سجل 16 هدفًا في بطولة الجمهورية قبل إلغائها بسبب فيروس كورونا». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 92,062

تعافي 33,831

وفيات 4,606

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