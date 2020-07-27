شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك السابق يكشف كواليس انتقال أسامة فيصل إلى القلعة البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد عبدالمقصود، المدرب السابق لفريق مواليد 2001 بنادي الزمالك، عن نجاحه في التعاقد مع اللاعب أسامة فيصل وضمه للقلعة البيضاء من دمياط، لافتًا إلى أنه سيكون مستقبل الخط الهجومي لفريقه ومنتخب مصر.

وقال «عبدالمقصود» في برنامج «البريمو» مع الإعلامي محمد فاروق على قناة «Ten»: «أسامة فيصل يتواجد في الزمالك منذ يناير 2016، وكان انتقاله للفريق عن طريقي، بعدما تحدثت مع شخص ما في دمياط ليمدنا باللاعبين».

أضاف: «وقتها أسامة فيصل حضر إلينا مع زميله حسام أشرف الذي حضر عن طريق المدرب سعيد لطفي، وكنت اعتمد على الثنائي، وحصلنا على بطولة الشيخ زايد، وكانا هدافي البطولة».

وقال أسامة فيصل، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» بعد ودية الزمالك ووادي دجلة، الأحد: «سعيد للغاية بهذه البداية مع الفريق الأول للزمالك، وأتمنى أن أشارك مع الفريق مستقبلاً».

أضاف فيصل: «طموحاتي كبيرة مع الزمالك، وأتمنى أن أحصد جميع الألقاب والبطولات داخل القلعة البيضاء».

وأكمل: «أشكر كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على دعمه لي، وربيع ياسين، مديري الفني في منتخب مصر».

وعن مثله الأعلى على المستوى المحلي والعالمي، قال فيصل: «أنا من عشاق عبدالحليم على، نجم الزمالك السابق، وأتمنى أن أكون يوماً مثل العندليب».

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وتابع: «سواريز هو المهاجم المفضل لي على المستوى العالمي، كوني من محبي وأنصار فريق برشلونة الإسباني».

وأنهى تصريحاته مؤكدا أنه جاء من محافظة دمياط مسقط رأسه وهو في الـ15 من عمره للاختبار في نادي الزمالك، معربًا عن شكره لمدربيه أحمد عبدالمقصود ومحمد الترعاوي.