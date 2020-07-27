شكرا لقرائتكم خبر عن التاسع على التوالي.. يوفنتوس يحسم لقب الدوري الإيطالي بثنائية في سامبدوريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم فريق يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم رسميًا قبل نهاية المسابقة بجولتين، ليتوج باللقب التاسع على التوالي، بعد فوزه على سامبدوريا، بنتيجة (2-0)، الأحد، في منافسات الجولة 36 من الكالتشيو.

وأحرز أهداف اللقاء كرستيانو رونالدو في الدقيقة ٥٠ من الشوط الأول، من تمريره ممتازة من بيانيتش لرونالدو الذي أسكنها الشباك ببراعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليوفي، ليعود اللاعب بيرنارديسكي في الشوط الثاني ليضيف الهدف الثاني لليوفي في الدقيقة ٦٧.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 83 نقطة بفارق 7 نقاط عن المركز الثاني إنتر ميلان (76)، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 41 نقطة بالمركز الـ15.

وبهذا فإن المدير الفني لفريق اليوفي «ماورتسيو ساري» يحقق أول لقب لدوري الإيطالي في مسيرته التدريبيه، ولكن جماهير السيدة العجوز، رغم تحقيق اللقلب ليست راضية عن أداء الفريق، خاصة مع اقتراب عودة مباريات دوري أبطال أوروبا ومباراة دور الـ١٦ أمام أولمبيك ليون.