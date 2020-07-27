شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان على قناة «الزمالك»: معظم جماهير الأهلي «ملهومش في الكورة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مؤمن سليمان، المدير الفني السابق للزمالك، إن الكثير من جماهير نادي الأهلي «ليسوا متابعين جيدين» للعبة كرة القدم.
أضاف خلال تصريحات لقناة الزمالك: «فيه أهلاوية كتير يقولوا إحنا بنشجع الأهلي بس ملناش في الكورة».
تابع «سليمان»: «لكن من المستحيل أن تستمع لمشجع زملكاوي يقول إنه لا يفهم في كرة القدم».
مضى قائلًا: «أنصار الزمالك ومشجعيه شاهدوا مهارات النجوم وتعرفوا على أساطير النادي مما دعاهم لتشجيع النادي».
وأشار إلى أنه لا يهتم بكون جماهير الزمالك أقل عددا من جماهير الأهلي، معتبرًا أن «الأهم هو وعي الجماهير وإلمامهم باللعبة».
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