شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل صاروخ الزمالك القادم ‏‏يتحدث عن طموحاته مع القلعة البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم أسامة فيصل، مهاجم فريق الشباب بنادي الزمالك، مستوى فني مميزًَا خلال مشاركته مع الفريق الأول في ودية دجلة، الأحد، مسجلاً ثلاثة أهداف «هاتريك».

وشارك «فيصل» في الشوط الثاني من عمر المواجهة التي احتضنها ملعب بتروسبورت، وانتهت بفوز الزمالك برباعية نظيفة.

وقال أسامة فيصل، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «سعيد للغاية بهذه البداية مع الفريق الأول للزمالك، وأتمنى أن أشارك مع الفريق مستقبلاً».

أضاف فيصل: «طموحاتي كبيرة مع الزمالك، وأتمنى أن أحصد جميع الألقاب والبطولات داخل القلعة البيضاء».

وأكمل: «أشكر كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على دعمه لي، وربيع ياسين، مديري الفني في منتخب مصر».

وعن مثله الأعلى على المستوى المحلي والعالمي، قال فيصل: «أنا من عشاق عبدالحليم علي، نجم الزمالك السابق، وأتمنى أن أكون يوماً مثل العندليب».

وتابع: «سواريز هو المهاجم المفضل لي على المستوى العالمي، كوني من محبي وأنصار فريق برشلونة الإسباني».

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وأنهى تصريحاته مؤكدا أنه جاء من محافظة دمياط مسقط رأسه وهو في الـ15 من عمره للاختبار في نادي الزمالك، معربًا عن شكره لمدربيه أحمد عبدالمقصود ومحمد الترعاوي.