ميدو جابر: هشجع الزمالك أمام الرجاء في أفريقيا.. والأهلي ظلم حسام عاشور

جدة - عمرو شويل قال ميدو جابر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا ومصر للمقاصة حاليًا، إن يتمنى وصول الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد ميدو جابر في تصريحات تلفزيونية: "أتمني وصول الأهلي والزمالك لنهائي دوري الأبطال وسأشجع الزمالك أمام الرجاء المغربي، ولكن أتمنى فوز الأهلي بالبطولة".

وتابع: "لو عاد بي الزمن ألف مرة سأختار النادي الأهلي ولن أقبل التوقيع إلى أي نادي أخر".

دافع ميدو جابر، عن حسام عاشور، لاعب وقائد الأهلي سابقًا، بعدما تم استبعاده من قبل مسئولي الأهلي، قائلا: "لم أشاهد لاعب يحب الأهلي وضحي من أجله مثل حسام عاشور، وأي لاعب يخرج من الأهلي مؤخراً يتعرض للإهانة من الجمهور".

Advertisements

وتابع: "حسام عاشور تعرض للظلم من النادي والجمهور، وهو أخطأ في شيء وحيد وهو الفيديوهات الأخيرة".

وعن رحيل أحمد فتحي، علق: "تاريخ أحمد فتحي مع الأهلي يمنعه من الإنتقال للزمالك، وهو أصعب لاعب لاعبته خلال مسيرتي وكذلك حسن الشامي".

وفي سياق أخر، أتم: "أتمني إنضمام الثنائي اليو ديانج وأشرف بن شرقي لصفوف مصر للمقاصة"