شكرا لقرائتكم مؤمن سليمان: صفقات الزمالك قبل مرتضى كانت فرز ثالث.. ومصطفى فتحي لاعب فذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مؤمن سليمان المدير الفني السابق لنادي الزمالك أن أي مدرب يتولى مهام القلعة البيضاء اسمه بيكبر لأنه يرتبط بمدرسة الفن والهندسة.

أضاف مؤمن سليمان خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "الزمالك تغير حاله مع مرتضى منصور، كنا نتعاقد مع لاعبين فرز ثالث بسبب التخبط الإداري والفني والمالي في السابق لكن الأمر اختلف حالياً دلوقتي أصبحنا نقدر ندخل وننافس على كل البطولات.

أوضح مؤمن سليمان: "أنهينا موسم 2016 و8 لاعبين من الزمالك في منتخب مصر ووقتها لم نكن أبطال الدوري المصري".

ووصف مؤمن سليمان "السافل": "مصطفى فتحي لاعب فذ ولا يجب التخلي عنه نهائياً من الزمالك لأنه يجيد التعلم كل يوم أشياء جديدة ولا يمكن مقارنة موهبته بأحد".

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وحقق فريق الزمالك الفوز على نظيره وادى دجلة بنتيجة 4/0 فى المباراة الوادية التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت، فى إطار استعداد الفريقين لعودة استئناف مباريات الدورى المصرى الممتاز، وجاءت أهداف الفارس الأبيض بأقدام الناشئين الذين شاركوا فى اللقاء كبدلاء، حيث أحرز هدف التقدم حسام أشرف، ثم أضاف أسامة فيصل "هاتريك".

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.